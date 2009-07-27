به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مشاور محمود احمدی نژاد و مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی با وزیر فرهنگ تاجیکستان بر ضرورت ارتقای سطح روابط دو کشور در زمینه های گوناگون تأکید شد.

میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان در این دیدار گفت: از اینکه روابط ایران و تاجیکستان روز به روز توسعه می‌یابد بسیار خوشحالیم و باید از ظرفیتها و امکانات موجود نهایت بهره‌برداری را در راستای تقویت مناسبات دوجانبه به عمل آوریم.

وزیر فرهنگ تاجیکستان با اشاره به موفقیت شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در برگزاری نخستین نمایشگاه و همایش بین‌المللی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران در این کشور افزود: با استفاده از تجارب این حرکت علمی و فرهنگی می‌توانیم انجام کارهای مشترک بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.

اسراری همچنین از آمادگی این کشور برای فراهم کردن حضور مؤثرتر مؤسسات دولنی و بخش خصوصی ایران در تاجیکستان برای انجام فعالیتهای علمی، فرهنگی و اقتصادی خبر داد.

در این دیدار دکتر علی زارعی نجفدری مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی با تأکید بر اشتراکات دو کشور در حوزه‌های دینی و تمدنی، تاریخی، فرهنگی و زبانی اظهار داشت: علیرغم این اشتراکات، سطح ارتباط و سرمایه‌گذاریها مطلوب نیست و باید تلاش بیشتری برای اجرایی کردن اراده‌های دوطرف در توسعه روابط صورت گیرد.

وی افزود: اگر زیربنای روابط کشورها بر اساس اصول و تعاملات فرهنگی شکل گیرد یقیناً شاهد توسعه و ثبات روابط سیاسی و اقتصادی نیز خواهیم بود. برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، فناوری، پژوهشی و فرهنگی ایران در تاجیکستان، نشانگر اهمیتی است که برای ارتباط با دولت و ملت شما قائلیم.

وی از آمادگی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی برای حضور بیشتر فرهنگی و علمی در تاجیکستان خبر داد.

در این دیدار مقرر شد نمایندگانی از دو طرف زمینه‌های اجرایی کردن برخی از تفاهمات به عمل آمده، در زمینه ایجاد چاپخانه توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، چاپ، توزیع و فروش کتاب در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ادبی، نشر الکترونیک و برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی مشترک را پیگیری کنند.