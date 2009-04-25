"نگرشی بر فلسفه سیاسی اسلام" منتشر شد

تفکر و تحقیق دربارة سیاست و حکومت سابقه‌اى طولانى دارد و از هنگام تشکیل جامعه، با سیاست و حکومت ـ به رغم تحولات فراوان در زندگى اجتماعى ـ روبه‌رو بوده است. قدمت اندیشه‌هاى سیاسى، به پیامبران الهى بر مى‌گردد که از پیشگامان سیاست و حکومت و مردم‌دارى بوده‌اند نه به فیلسوفان یونان باستان یا کمى پیش از آنها.

نویسنده در این نوشتار کوشیده، اندیشه‌ها و تئورى‌هاى مختلف در زمینه سیاست، اصول و مبانى و مسائل اصلى سیاسى را با استفاده از قواعد و احکام قطعى عقل و با تکیه بر مبانى و ارزش‌هاى اسلامى کشف کند و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد.