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۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۳

"نگرشی بر فلسفه سیاسی اسلام" منتشر شد

چاپ دوم کتاب "نگرشی بر فلسفه سیاسی اسلام" تألیف اسماعیل دارابکلایی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

تفکر و تحقیق دربارة سیاست و حکومت سابقه‌اى طولانى دارد و از هنگام تشکیل جامعه، با سیاست و حکومت ـ به رغم تحولات فراوان در زندگى اجتماعى ـ روبه‌رو بوده است. قدمت اندیشه‌هاى سیاسى، به پیامبران الهى بر مى‌گردد که از پیشگامان سیاست و حکومت و مردم‌دارى بوده‌اند نه به فیلسوفان یونان باستان یا کمى پیش از آنها.

نویسنده در این نوشتار کوشیده، اندیشه‌ها و تئورى‌هاى مختلف در زمینه سیاست، اصول و مبانى و مسائل اصلى سیاسى را با استفاده از قواعد و احکام قطعى عقل و با تکیه بر مبانى و ارزش‌هاى اسلامى کشف کند و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد.

کد مطلب 866964

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