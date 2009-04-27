طرحهای مرتعی 800 هزار هکتار از اراضی استان مرکزی تهیه شد

یوسف یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از این مقدار حدود 600 هزار هکتار به مجریان واگذار شده است، افزود: این میزان طرحها به مرتعداری در قالب 256 فقره به 9 هزار و 173 خانوار از مرتعداران و مجریان واگذار شده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از 827 هزار هکتار طرحهای مرتعداری در قالب 409 فقره تهیه شده است، خاطرنشان کرد: از این مقدار 790 هزار هکتار طرحهای مرتعداری در قالب 396 فقره تصویب و آماده واگذاری به مجریان و مرتعداران است.

یوسفی افزود: در سال جاری برای تهیه طرحهای مرتعداری بیش از 20 هزار هکتار، فعال سازی طرحها 30 هزار هکتار، نظارت کارگاهی 600 هزار هکتار و ساماندهی طرحها یک میلیون و 700 هزار هکتار و اجرای پروژه های عمرانی از محل اعتبارات استانی و ملی معادل هفت هزار و 314 میلیون ریال پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: بعد از واگذاری این طرحها مرتعداران می توانند از مزایای تسهیلات بانکی، ایجاد بیمه عملیات اصلاح و احیای مراتع فراهم شدن شرایط سرمایه گذاری در بخش مراتع، استفاده از خدمات فنی و کارشناسی و نهاده های مورد نیاز این اداره کل بهره ببرند.

وی هدف از واگذاری طرحهای مرتعداری به مجریان و بهره برداران را هویت قانونی دادن به حق انتفاع و عرفی مرتعداران، کسب مالکیت بر مراتع توسط مجریان در ایجاد پایداری و ثبات مدریت در عرصه ها، ایجاد انگیزه در سرمایه گذای امنیت شغلی، جلوگیری از تخریب مراتع، انتقال شیوه های نوین همراه با استفاده از دانش بومی، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی دامداران عنوان کرد.