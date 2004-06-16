50 درصد مدارس شهر تهران بايد بازسازي شود

نادر پورقربان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه بيش از 500 مدرسه در شهر تهران قدمتي بيش از 40 سال دارند ، افزود : اين مدارس از نظر سازمان تجهيز ، توسعه و نوسازي مدارس نبايد به عنوان ساختمان مدرسه مورد بهره برداري قرار بگيرند و اين در حالي است كه اكثر مدارس شهر تهران در برابر زلزله ايمن نيستند و نمي توانند مقاومت كنند.

وي با اشاره به اينكه مهاجر پذير بودن شهر تهران اجازه نمي دهد كه درمدارس جديد از تراكم دانش آموزي بكاهد ، گفت : به دليل كمبود زمين براي ساخت مدرسه با اعتبارات اختصاص يافته براي ساخت مدارس جديد ، سالي 33 پروژه مدرسه سازي در شهر تهران در حال تخريب و بازسازي است ، هر چند كه اين آمار نسبت به آمار ساخت و ساز استان هاي ديگر كشور آمار نسبتا خوبي است ، اما پاسخگوي نياز دانش آموزان شهر تهران نيست.

مشاور هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با تاكيد بر اينكه استان تهران از نظر فضاي آموزشي محروم ترين استان كشور است و شهر تهران بالاترين تراكم دانش آموزي را دارد ، افزود : ميانگين تراكم دانش آموزي شهر تهران 3/54 نفر در كلاس درس است در حاليكه ميانگين تراكم دانش آموزي كشور2 / 40 نفر در كلاس درس است.

وي با اشاره به اينكه تراكم استاندارد در كلاس درس 30 نفر است ، گفت : تراكم داير شهر تهران 9 / 28 نفر در هر كلاس درس است در حاليكه تراكم دانش آموزي در سيستان و بلوچستان 2 / 24 نفر و در هرمزگان 3 / 25 نفر در كلاس درس است.

پورقربان اظهار كرد : با توجه به تراكم دانش آموزي شهر تهران سازمان آموزش و پرورش شهر تهران براي رساندن تراكم دانش آموزي كلاس هاي درس خود به تراكم دانش آموزي كشور ، نيازمند حداقل هزار و 800 مدرسه جديد است.