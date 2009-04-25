رئیس جمهور اوگاندا به ایران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر محمد احمد کیسوله عصر شنبه در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد افزود: رئیس جمهوری اوگاندا در اواخر اردیبهشت به ایران سفر می کند و به شهر مشهد نیز سفری خواهد داشت.

‌سفیر جمهوری اوگاندا افزود: این سفر سر‌آغاز تحولات اقتصادی فی مابین جمهوری اوگاندا و ایران است و در این زمینه ما شهر مشهد را برای اجرایی کردن این انتقال انتخاب کرده‌ایم.

وی افزود: همکاری در زمینه نیروگاه‌های برق و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور اوگاندا از دیگر زمینه‌های مورد بحث در این دیدار خواهد بود.

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد نیز در این مراسم افزود: ما به لحاظ احساسی و عاطفی نسبت به کشور اوگاندا احساس قرابت و نزدیکی زیادی داریم اما در عمل روابط اقتصادی راضی کننده نیست.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد خاطرنشان کرد: ما در کشور اوگاندا علایق ویژه‌ای داریم که جمعیت زیاد مسلمان در کشور اوگاندا و حضور قومیت‌هایی از کشور ایران در کشور اوگاندا از جمله این موارد است.

وی با تاکید بر اینکه اراده دولتمردان دو کشور بر توسعه روابط اقتصادی است، افزود: راه برای توسعه روابط اقتصادی آماده است و ما باید عملا تلاش بیشتری در این زمینه از خود نشان بدهیم.