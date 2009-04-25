اختصاص سهمیه 80 دستگاه اتوبوس بنز 0457 به شهرداری ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر شنبه در حاشیه بازدید از فعالیت های سازمان اتوبوسرانی ساری و حومه با ارائه گزارشی از عملکرد و امکانات سازمان اتوبوسرانی بیان داشت: تعداد 5 دستگاه اتوبوس بنز 0457 با موتور بنز 10 تن و گیربکس ZF با طراحی جدید و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی و قابلیت جابجایی 50 شهروند در هر سفر را دارد خریداری و در مسیر شرق به غرب شروع به فعالیت کرده است.

وی گفت: به زودی با پایان یافتن تعهد هفت ساله و مستهلک شدن تعدادی از اتوبوسهای بخش خصوصی، اتوبوسهای جدید جایگزین خواهد شد.

شهردار ساری گفت: با تلاش های صورت گرفته در اختصاص سهمیه 80 دستگاه اتوبوس بنز 0457 در سال جاری و وجود 70 دستگاه اتوبوس با مالکیت سازمان اتوبوسرانی و بخش خصوصی قسمت اعظمی از مشکل ترافیک شهر رفع و شهروندان با سهولت در شهر تردد نمایند.

وی افزود: سازمان اتوبوسرانی می تواند در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی با در اختیار قرار دادن سرویس های ایاب و ذهاب به نهادهای و مؤسسات مردمی و دولتی مشارکت نماید.

وی با تاکید بر مشارکت رایگان شهرداری و سازمان اتوبوسرانی در جابجایی نمازگزاران جمعه این امر را خداپسندانه عنوان و خواستار بهبود سرویس دهی در این خصوص شد.