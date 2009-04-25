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۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۴۸

حجازی خبر داد:

اختصاص سهمیه 80 دستگاه اتوبوس بنز 0457 به شهرداری ساری

اختصاص سهمیه 80 دستگاه اتوبوس بنز 0457 به شهرداری ساری

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار ساری از اختصاص سهمیه 80دستگاه اتوبوس بنز 0457 از طریق وزارت کشور به شهرداری ساری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر شنبه در حاشیه بازدید از فعالیت های سازمان اتوبوسرانی ساری و حومه با ارائه گزارشی از عملکرد و امکانات سازمان اتوبوسرانی بیان داشت: تعداد 5 دستگاه اتوبوس بنز 0457 با موتور بنز 10 تن و گیربکس ZF با طراحی جدید و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی و قابلیت جابجایی 50 شهروند در هر سفر را دارد خریداری و در مسیر شرق به غرب شروع به فعالیت کرده است.

وی گفت: به زودی با پایان یافتن تعهد هفت ساله و مستهلک شدن تعدادی از اتوبوسهای بخش خصوصی، اتوبوسهای جدید جایگزین خواهد شد.

شهردار ساری گفت: با تلاش های صورت گرفته در اختصاص سهمیه 80 دستگاه اتوبوس بنز 0457 در سال جاری و وجود 70 دستگاه اتوبوس با مالکیت سازمان اتوبوسرانی و بخش خصوصی قسمت اعظمی از مشکل ترافیک شهر رفع و شهروندان با سهولت در شهر تردد نمایند.

وی افزود: سازمان اتوبوسرانی می تواند در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی با در اختیار قرار دادن سرویس های ایاب و ذهاب به نهادهای و مؤسسات مردمی و دولتی مشارکت نماید.

وی با تاکید بر مشارکت رایگان شهرداری و سازمان اتوبوسرانی در جابجایی نمازگزاران جمعه این امر را خداپسندانه عنوان و خواستار بهبود سرویس دهی در این خصوص شد.

کد مطلب 867085

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