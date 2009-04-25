به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد حسن بنیانیان این مسئله را ازآن جهت مهم تلقی کرد که همه افراد جامعه مخاطب این موضوع هستند و تصریح کرد: نخبگان، فرهیختگان و مدیران متاثر از میزان تاثیری که در جامعه دارند در این زمینه مسئولیت بالاتری پیدا می‌کنند.

وی در ادامه مصرف بالای انرژی، اسراف در مصرف نان، جراحی‌های اضافی، پائین بودن بازدهی مصرف آب و اثربخش نبودن بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی را ناشی از آثار معضلات فرهنگی دانست و گفت: در گذشته این معضلات در جامعه وجود داشته و با آمدن سازمان‌های بروکراتیک در 100 سال اخیر تشدید شده است. با پیروزی انقلاب، متاثر از اعمال مردمسالاری و وجود درآمدهای نفتی مورد غفلت قرار گرفته و در بعضی موارد نیز تشدید شده است.

بنیانیان اضافه کرد: درحال حاضر نیز باید پیگیری این مسئله به صورتی انجام شود که همزمان با اصلاح رفتار تک تک افراد در زندگی فردی واجتماعی خود، از مسئولیت مدیران ارشد و کارشناسان ستادی در شناخت ریشه‌ها و راه حل‌های اساسی برای یک برنامه 10 ساله غفلت نشود.

وی خاطرنشان کرد: مهمتر ازمسایلی چون از بین رفتن آب، انرژی، گندم، مسئله بهره نگرفتن از ظرفیت‌های انسانی در یک جامعه رو به رشد، یکی از معضلات جدی شیوه‌های مدیریت جامعه ماست.

رئیس حوزه هنری متذکر شد: ما نباید موضوع ضعف خود در بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی را با توجیه خوب و موثر بودن حضور نخبگان ایرانی در سایر کشورها کتمان کنیم.