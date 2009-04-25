قطبی انتخاب خوبی بود / شک نکنید مس آسیایی می شود

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: این انتخابی بسیار خوب بود زیرا قطبی از فوتبال ایران شناخت کاملی دارد، علاوه بر این اطلاعات بسیار ارزشمندی از تیم‌های کره‌ای دارد که به فوتبال ما برای صعود به جام جهانی کمک شایانی می کند.

وی خاطر نشان کرد: افشین قطبی در این مدت کارنامه خوبی داشته و از همه مهمتر از اقبال عمومی بین مردم برخوردار است. ضمن اینکه وی می تواند در این شرایط حساس که تیم ملی نیاز به تقویت روحی و روانی دارد، انگیزه بسیار خوبی را به بازیکنان تیم تزریق کند.

هافبک تیم فوتبال مس کرمان تاکید کرد: قطبی یک مربی سختکوش و پرتلاش است که هیچ وقت ناامید نمی شود و همیشه اطمینان دارد به هدفش می رسد. همچنین قطبی می تواند این روحیه و شخصیت بسیار خوبش را به راحتی به مجموعه خود تزریق کند تا بازیکنان تیم برای موفقیت همانند وی از هیچ کوششی دریغ نکنند.

وی در مورد احتمال دعوت شدنش به تیم ملی با توجه به اینکه قطبی نظر ویژه‌ای روی این بازیکن در زمان حضورش در پرسپولیس داشته، افزود: دعوت شدن به تیم ملی یکی از آرزوهای بزرگ من بوده اما الان شرایط خاصی در تیم ملی حکم فرماست. قطعا اگر در این زمان شایستگی‌اش را داشته باشم به اردو دعوت می شوم اما اگر هم دعوت نشوم همانند گذشته برای موفقیت تیم ملی دعا می کنم.

آشوبی در پایان در مورد دیدار حساس تیم مس کرمان برابر پیکان قزوین گفت: شک نکنید مس با پیروزی در این دیدار جایگاهش را حفظ می کند. ما تا به امروز در هیچ دیدار خانگی مغلوب نشده‌ایم و در این دیدار هم امتیازات لازم را کسب خواهیم کرد تا با بدست آوردن سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا به بهترین شکل پاسخ محبت‌های هواداران مس را در فصل جاری بدهیم.