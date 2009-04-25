یک هزار تعاونی در اردبیل غیرفعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر محمدی دوست عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات تعاون شهرستان گرمی اظهار داشت: تلاش می کنیم امسال با تخصیص سرمایه لازم، این تعاونیها را فعال سازیم.

وی با بیان اینکه در صورت عدم فعالیت مجدد پروانه این تعاونیها لغو خواهد شد، افزود: با تامین سرمایه در گردش، این تعاونیها بهانه ای برای عدم فعالیت نخواهند داشت، زیرا درحال حاضر تنها مشکل تعاونیهای استان اردبیل تامین سرمایه است.

مدیرکل تعاون استان همچنین با اشاره به رشد 15 درصدی تعداد تعاونیها در طی سه سال اخیر اضافه کرد: هم اکنون سه هزار و 600 تعاونی با 420 هزار عضو در استان اردبیل وجود دارد.



وی با اشاره به پرداخت 64 میلیارد ریال تسهیلات صندوق تعاون به تعاونیهای استان در سال 87 از تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون در اردیبهشت ماه جاری و راه اندازی بیمه تعاون در آینده نزدیک در استان اردبیل خبر داد.

محمدی دوست در ادامه سال 88 را سال اجرای پروژه مسکن مهر دانست و ابراز داشت: از مجموع 30 هزار واحد مسکن مهر سهم استان، تنها 13 هزار متقاضی با شرایط واگذاری وجود دارد.

وی همچنین با تاکید بر تسریع در روند عملیات اجرایی مسکن مهر در اردبیل خاطرنشان کرد: هم اکنون عملیات اجرایی و آماده سازی اولیه مسکن مهر در استان شروع شده و تسهیلات بانکی نیز برای پرداخت آماده است.

در این جلسه فرماندار گرمی نیز با اشاره به غیر فعال بودن 32 دامداری و نه مرغداری در این شهرستان، فعال سازی آنها را با تامین سرمایه در گردش خواستار شد .

کاظم دبیر در پایان به تشکیل تعاونی برای یک صد کارگر معادن سنگ گرمی و بازاریابی برای فروش سنگهای این معادن توسط اداره تعاون گرمی تاکید کرد.