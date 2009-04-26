هنر پرفورمنس در حوزه هنری گیلان نقد و بروسی شد

به گزارش مهر در رشت، پرفورمنس آرت هنری ترکیبی است که از ترکیب هنرهای متفاوت مانند نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، حرکات موزون و ویدئو فیلم بهره می برد در واقع پرفورمنس خاستگاه نظری نمایش گونه هایی بوده به نام " Happening " که آنرا اتفاقهای دیدنی نیز ترجمه کرده اند.

هنر پرفورمنس در اوائل دهه 1970 میلادی آغاز شده و اجراکنندگان پرفورمنس نیز معتقدند که در اصل بازیگر نیستند بلکه اجراکنندگان پرفورمنس هستند دوم اینکه پرفورمنس قصه ای ندارد و در اصل نمی خواهد قصه ای داشته باشد.

از اجزایی تشکیل شده که مستقل اند و هیچ ارتباطی با هم ندارند و در نهایت آنکه اجراکنندگان پرفورمنس علاقمند هستند در هر لحظه تماشاگر به چند نقطه و چندین موضوع متفاوت توجه داشته باشد و تماشاگر در انتخاب آزاد است و در نتیجه هر کس به یک نقطه و یک منظر نگاه می کند اما همه اینها هم زمان اتفاق می افتند.