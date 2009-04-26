  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پایان هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری مسابقات فوتبال در اقصی نقاط دنیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با اول جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم آوریل سال 2009 میلادی.

- هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
* پیام خراسان - استقلال تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی اهواز
* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* مس کرمان - پیکان قزوین، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی انزلی
* برق شیراز- استقلال اهواز، ساعت 17:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پاس همدان - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان

- هشت ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان در دو بخش مردان و زنان به منظور حضور در رقابت‌های انفرادی و دو نفره جهانی این رشته امروز تهران را به مقصد یوکوهاما ژاپن ترک می‌کنند.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار بین تیم‌های مس رفسنجان و شیرین فراز کرمانشاه از گروه "ب" این رقابت‌ها آغاز می شود.

- دیدارهای برگشت مرحله پلی آف (حذفی) مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 13 امروز بین تیم‌های نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه در استخر ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

- هفته سی و سوم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - پالرمو
* بولونیا - جنوآ
* لاتزیو - آتلانتا
* لچه - کاتانیا
* رجینا - یوونتوس
* سامپدوریا - کالیاری
* تورینو - سیه نا
* ناپولی - اینتر

- روز دوم از هفته سی و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
* آرسنال - میدلزبورو
* بلکبرن - ویگان

- هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر
* اسپانیول - رئال بتیس
* رکرتیوو اوئلوا - رئال مایورکا
* وایادولید - اوساسونا
* ختافه - ویارئال
* سویا - رئال مادرید
* اتلتیکو مادرید - اسپورتینگ گیخون

- هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* انرگی کوتبوس - ولفسبورگ
* مونشن گلادباخ - آرمنیا بیله فلد

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های (Saudi King Cup of Champions) امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* الاتحاد - الاتفاق
* الهلال - النصر

- هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد: 
* الشباب - عجمان
* الشعب - الاهلی
* الظفره - الجزیره
* الشارجه - الوصل

کد مطلب 867170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها