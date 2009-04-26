تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با اول جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم آوریل سال 2009 میلادی.

- هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

* پیام خراسان - استقلال تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی اهواز

* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* مس کرمان - پیکان قزوین، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی انزلی

* برق شیراز- استقلال اهواز، ساعت 17:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پاس همدان - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان

- هشت ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان در دو بخش مردان و زنان به منظور حضور در رقابت‌های انفرادی و دو نفره جهانی این رشته امروز تهران را به مقصد یوکوهاما ژاپن ترک می‌کنند.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار بین تیم‌های مس رفسنجان و شیرین فراز کرمانشاه از گروه "ب" این رقابت‌ها آغاز می شود.

- دیدارهای برگشت مرحله پلی آف (حذفی) مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 13 امروز بین تیم‌های نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه در استخر ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

- هفته سی و سوم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* میلان - پالرمو

* بولونیا - جنوآ

* لاتزیو - آتلانتا

* لچه - کاتانیا

* رجینا - یوونتوس

* سامپدوریا - کالیاری

* تورینو - سیه نا

* ناپولی - اینتر

- روز دوم از هفته سی و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:

* آرسنال - میدلزبورو

* بلکبرن - ویگان

- هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر

* اسپانیول - رئال بتیس

* رکرتیوو اوئلوا - رئال مایورکا

* وایادولید - اوساسونا

* ختافه - ویارئال

* سویا - رئال مادرید

* اتلتیکو مادرید - اسپورتینگ گیخون

- هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* انرگی کوتبوس - ولفسبورگ

* مونشن گلادباخ - آرمنیا بیله فلد

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های (Saudi King Cup of Champions) امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* الاتحاد - الاتفاق

* الهلال - النصر

- هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* الشباب - عجمان

* الشعب - الاهلی

* الظفره - الجزیره

* الشارجه - الوصل