تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با اول جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم آوریل سال 2009 میلادی.
- هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
* پیام خراسان - استقلال تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی اهواز
* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* مس کرمان - پیکان قزوین، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی انزلی
* برق شیراز- استقلال اهواز، ساعت 17:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پاس همدان - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان
- هشت ملیپوش تنیس روی میز کشورمان در دو بخش مردان و زنان به منظور حضور در رقابتهای انفرادی و دو نفره جهانی این رشته امروز تهران را به مقصد یوکوهاما ژاپن ترک میکنند.
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار بین تیمهای مس رفسنجان و شیرین فراز کرمانشاه از گروه "ب" این رقابتها آغاز می شود.
- دیدارهای برگشت مرحله پلی آف (حذفی) مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 13 امروز بین تیمهای نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه در استخر ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
- هفته سی و سوم رقابت های فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - پالرمو
* بولونیا - جنوآ
* لاتزیو - آتلانتا
* لچه - کاتانیا
* رجینا - یوونتوس
* سامپدوریا - کالیاری
* تورینو - سیه نا
* ناپولی - اینتر
- روز دوم از هفته سی و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
* آرسنال - میدلزبورو
* بلکبرن - ویگان
- هفته سی و سوم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر
* اسپانیول - رئال بتیس
* رکرتیوو اوئلوا - رئال مایورکا
* وایادولید - اوساسونا
* ختافه - ویارئال
* سویا - رئال مادرید
* اتلتیکو مادرید - اسپورتینگ گیخون
- هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* انرگی کوتبوس - ولفسبورگ
* مونشن گلادباخ - آرمنیا بیله فلد
- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های (Saudi King Cup of Champions) امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* الاتحاد - الاتفاق
* الهلال - النصر
- هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* الشباب - عجمان
* الشعب - الاهلی
* الظفره - الجزیره
* الشارجه - الوصل
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