سوپر لیگ کاراته 12 تیمی می شود / محاسبه مجموع امتیازات کاتا و کومیته

به گزارش خبرنگارمهر، سازمان لیگ کاراته 26 تیرماه را زمان آغاز سوپر لیگ کاراته باشگاههای ایران در سال 88 اعلام کرد.

برهمین اساس تیم های حاضر در این مسابقات می توانند تا 23 اردیبهشت ماه نسبت به اعلام آمادگی و ثبت نام اقدام کنند.

این رقابتها با حضور 12 تیم برگزار خواهد شد. ضمن اینکه رقابتهای لیگ برتر، دسته اول، آینده سازان و نوجوانان نیز در دو بخش آقایان و بانوان نیز برگزار خواهد شد.

تیم های حاضر در رقابتهای سوپرلیگ و لیگ برتر در طول سالهای قبل با مشکلات فراوانی در مورد محاسبه امتیازات کاتا و کومیته مواجه بودند. در برخی موارد امتیازات کاتا و کومیته به طور مجزا محاسبه می شد و در برخی زمانها امتیازات این دو بخش با هم ترکیب جمع می شد ولی تفاوت امتیازات انتقاداتی را متوجه سازمان لیگ می نمود.

سازمان لیگ قراراست درسال 88 مجموع امتیازات کاتا و کومیته را برای تعیین تیم برنده درهر دیدار محاسبه کند. اتخاذ این تصمیم برای سال 88 حداقل کاهش انتقادات را درپی خواهد داشت.