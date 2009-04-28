۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۴۷

فردین معصومی در گفتگو با مهر:

امیدوارم به چهارمین طلای آسیا برسم / همه حریفانم را می شناسم

عضو تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: امیدوارم بتوانم در مسابقات قهرمانی آسیا چهارمین مدال طلا را کسب کنم.

فردین معصومی کشتی گیر آزادکار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بدون هیچ مشکلی و با آمادگی کامل آماده حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا هستم و امیدوارم چهارمین مدال طلای خود را در این مسابقات بدست آورم.

دارنده مدال برنز جهان گفت: با صلاحدید کادر فنی راهی رقابتهای قهرمانی آسیا می شوم و امیدوارم این رویداد میدان تدارکاتی خوبی برای من قبل از شرکت در رقابتهای جهانی دانمارک باشد.

وی تصریح کرد: همه حریفانم را در رقابت های قهرمانی آسیا می شناسم و " متالیموف" قزاق یکی از مهمترین رقبای من در این مسابقات محسوب می شود.

مسابقات کشتی قهرمانی آسیا 12 تا 17 اردیبهشت ماه در پاتایا تایلند برگزار می شود.

