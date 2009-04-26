مظلومیت به فرهنگ اصفهان نیز کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بهروز جعفری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: برگزاری جشنواره مطبوعات در اصفهان توسعه فرهنگی استان اصفهان را به همراه دارد و در حالی که رسانه ها آیینه تمام نمای مدیریتی در جامعه به حساب می روند جای تاسف است که موضوعات مالی سبب عدم برگزاری جشنواره مطبوعات سال جاری اصفهان شود.

وی خطاب به مسئولان و متولیان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان و اداره کل ارشاد اصفهان گفت: شایسته است با توجه به تلاش و اهتمام اصحاب رسانه فرصت و زمان دیگری در تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان جهت برگزاری این جشنواره مشخص شود.

جعفری عنوان کرد: 17 مردادماه که همزمان با برگزاری روز خبرنگار است بهترین فرصت برای برگزاری این جشنواره در اصفهان به نظر می رسد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در این دوره رئیس جمهور توانست رکورد جدیدی را در خدمت رسانی به مردم به ثبت رسانده و انتظار می رود که با استفاده از ظرفیتهای موجود مناطق محروم نیز مورد توجه قرار گرفته و فاصله میان مناطق محروم و برخوردار در این دولت کم شود.

ایجاد محدودیتهای ترافیکی در اصفهان ضروری است

رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به آلودگی های هوای شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر روزانه نزدیک به چهار میلیون سفر در اصفهان در حال انجام است.

عباس حاج رسولی ها در این خصوص اضافه کرد: با توجه به آلودگی هوای اصفهان ایجاد محدودیتهای ترافیکی در شهر امری ضروری و الزام آور به نظر می رسد.

وی ادامه داد: آلودگی هوای اصفهان در وضعیت بسیار نامساعدی بسر می برد که باید در سریعترین زمان ممکن تدابیر لازم در این خصوص انجام شود.