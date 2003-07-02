اگر نمي توانستم ، نمي پذيرفتم

محمد مايلي كهن سرمربي تيم فوتبال اميد ايران و سايپاي تهران ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار ورزشي خبرگزاري مهر ، گفت: مسابقات تيم اميد اسفند ماه شروع مي شود وما از الان تا اسفند ماه فرصت زيادي داريم . اگر زمان مسابقات مهر و شهريور بود ، در اين فاصله زماني محدود هرگز نمي پذيرفتم كه مربيگري دو تيم را بر عهده بگيرم .

مايلي كهن در خصوص آوردن يك دستيار جديد در كنار نادر فرياد شيران به تيم فوتبال سايپاي تهران گفت : هنوز مشخص نيست كه دستيار ديگري به كادر اين تيم افزوده شود و فعلا در اين رابطه تصميمي نگرفته ام .

سرمربي تيم فوتبال سايپا تهران در ادامه افزود : در تركيب بازيكنان تيم سايپا تغيير خاصي ايجاد نمي كنيم، البته تعدادي از بازيكنان طبق روال معمول در فصل نقل و انتقالات جا به جا مي شوند.

وي در رابطه با دليل بازگشت مجددش به تيم فوتبال سايپاي تهران گفت: حدود 40 روز پيش مسئولان باشگاه مذكور با من تماس گرفتند و اظهار علاقه كردند كه به اين تيم باز گردم . مسلما آنها در اين باره بررسي هاي لازم را انجام داده بودند و حتما به نكاتي رسيده بودند كه از من دعوت كردند و من نيز به دليل اينكه 3 سال با تيم سايپا كار كرده بودم ، پيشنهاد آنها را پذيرفتم . البته اگر سال گذشته هم در تيم سايپا مي ماندم ، به اهداف طولاني مدتي كه دنبال مي كرديم، مي رسيديم ، اما حالا هم دير نيست.

مايلي كهن كه پيش از اين گفته بود براي سرمربيگري تيم فوتبال اميد ، فدراسيون با وي قرارداد نبسته ، افزود: يك زمان فدراسيون قرارداد مي بندد و به مفاد آن عمل نمي كند ، زماني هم قرارداد نمي بندد ، اما قانوني را هم نقض نمي كند. در مورد من نيزبايد بگويم كه با اينكه قرارداد نداشتم ، از فدراسيون نارضايتي ندارم .