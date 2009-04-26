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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۲

اختیاری به مهر خبر داد:

پیش بینی مجازات برای سوء استفاده کنندگان از القاب علمی

پیش بینی مجازات برای سوء استفاده کنندگان از القاب علمی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بکارگیری القاب علمی مجازاتهایی برای سوء استفاده کنندگان از القاب علمی در نظر گرفته می شود.

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بحث در خصوص قانون بکارگیری القاب علمی هفته جاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی خواهد شد تا به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این که افراد با تحصیلات علمی بالا در جامعه ما جایگاه ویژه ای دارند و از نظر مردم دارای ارزش و اعتبار خاصی هستند، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این طرح را به گونه ای ارائه خواهند کرد که القاب علمی مانند دکتر، پروفسور و مهندس پیش از استفاده مورد تائید قانون قرار گیرند.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: پیش از این مشابه این قانون در خصوص افراد نظامی وجود داشت که اگر کسی خود را به دروغ به عنوان افراد نظامی معرفی می کرد مجازاتهای مادی و حتی زندان برای این درنظر گرفته می شد.

اختیاری ادامه داد: با توجه به وجود این بستر قانونی مجازاتهایی از این دست برای افرادی که از القاب علمی سوء استفاده می کنند در قانون نظر گرفته خواهد شد.

وی به مهر گفت: با توجه به این که طرح قانون القاب علمی بحث بسیار ساده ای است و بار مالی و پیچیدگی خاصی ندارد پیش بینی می شود برای تصویب نهایی به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

کد مطلب 867200

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