حفر چاه برای جبران کمبود منابع آبی پرورش ماهی در خوزستان

استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: باید با صرفه جویی و بهره برداری بهینه از منابع آبی کمبود آب در استان خوزستان را مدیریت کرد.

وی افزود: باتوجه به کاهش نزولات آسمانی و کاهش منابع و ذخایر آبی، بهره برداری بهینه و به کارگیری روشهای علمی کاهش و صرفه جویی در منابع آبی تنها راه برون رفت از پدیده خشکسالی است.

حجازی با تاکید بر کاهش تاثیرات خشکسالی بر صنعت پرورش ماهی، عنوان کرد: باید با تدوین راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت در مدیریت هرچه بهتر آب تلاش کرد.

استاندار خوزستان حفر چاه های آب به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز مزارع پرورش ماهی و ساخت 30 بند جدید را از جمله اقداماتی در زمینه کمک به کاهش کسری منابع آبی بیان کرد.

طولانی تر شدن زمان آبگیری استخرها، تغییر در ترکیب کشت و نوع گونه های پرورش ماهی، استفاده نکردن از کودهای شیمیایی و تجهیز مزارع به دستگاه های هواده و جلوگیری از سر ریز شدن آب را از جمله مهمترین اقدامات اداره کل شیلات استان خوزستان برای بهره برداری بهینه از منابع آبی در زمینه پرورش آبزیان برشمرد.