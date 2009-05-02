۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۵۸

استاندار خوزستان:

حفر چاه برای جبران کمبود منابع آبی پرورش ماهی در خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: سیدمحمد جعفرحجازی از حفر چاه های آب برای جبران کمبود منابع آبی مورد نیاز پرورش دهندگان ماهی در استان خوزستان خبر داد.

استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: باید با صرفه جویی و بهره برداری بهینه از منابع آبی کمبود آب در استان خوزستان را مدیریت کرد.

وی افزود: باتوجه به کاهش نزولات آسمانی و کاهش منابع و ذخایر آبی، بهره برداری بهینه و به کارگیری روشهای علمی کاهش و صرفه جویی در منابع آبی تنها راه برون رفت از پدیده خشکسالی است.

حجازی با تاکید بر کاهش تاثیرات خشکسالی بر صنعت پرورش ماهی، عنوان کرد: باید با تدوین راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت در مدیریت هرچه بهتر آب تلاش کرد.

استاندار خوزستان حفر چاه های آب به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز مزارع پرورش ماهی و ساخت 30 بند جدید را از جمله اقداماتی در زمینه کمک به کاهش کسری منابع آبی بیان کرد.

طولانی تر شدن زمان آبگیری استخرها، تغییر در ترکیب کشت و نوع گونه های پرورش ماهی، استفاده نکردن از کودهای شیمیایی و تجهیز مزارع به دستگاه های هواده و جلوگیری از سر ریز شدن آب را از جمله مهمترین اقدامات اداره کل شیلات استان خوزستان برای بهره برداری بهینه از منابع آبی در زمینه پرورش آبزیان برشمرد.

