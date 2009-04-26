هتلی در کربلا برای زائران خراسان جنوبی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی مقدس شامگاه شنبه در جلسه ستاد عتبات عالیات شهرستان فردوس تصریح کرد: با پیشنهاد احداث این هتل موافقت شده که امیدواریم به زودی کار اجرایی این پروژه آغاز شود.

وی افزود: در بازسازی عتبات عالیات تاکنون بیش از 100 پروژه در حال اجراست یا تکمیل شده است که استان خراسان جنوبی سهم به سزایی در اجرای این پروژه داشته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 53 پروژه در نجف اشرف و 44 پروژه در کربلای معلی و 17 پروژه در سامرا در حال اجرا است، اظهار داشت: این پروژه ها شامل تعویض سنگهای حرم مطهر، لوله کشی آب به طول 5/6 کیلومتر، احداث 2 باب سقاخانه، تامین تجهیزات برق، کاشی کاری و ...است.

در این مراسم 149 قطعه طلا به وزن بیش از 376 گرم به ارزش تقریبی بیش از 81 میلیون ریال جهت بازسازی کربلای معلی به نمایندگان ستاد در استان تحویل داده شد.