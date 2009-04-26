پیروزی پرگل من یونایتد مقابل تاتنهام/ لیورپول و چلسی پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد شنبه شب در حالی که نیمه نخست دیدار با تاتنهام را با شکست 2 بر صفر پشت سر گذاشته بود، در نهایت با حساب 5 بر 2 مقابل میهمان خود به برتری رسید.

دارن بنت (29) و لوکا مودریچ (32) برای تاتنهام گل زدند و گل‌های منچستریونایتد را کریستیانو رونالدو (57 - پنالتی و 68)، وین رونی (67 و 71) و دیمیتار برباتف (79) به ثمر رساندند.

لیورپول در دیگر دیدار برگزار شنبه شب با نتیجه 3 بر یک از سد هال سیتی گذشت. جیووانی (72) تک گل تیم میزبان را به ثمر رساند و برای لیورپول، ژابی آلونسو (45) و درک کویت (63 و 89) گلزنی کردند. فولان از هال سیتی در دقیقه 59 این دیدار از زمین اخراج شد.

صحنه خوشحالی بازیکنان لیورپول پس از به ثمر رسیدن گل نخست توسط آلونسو

در دیگر دیدار مهم برگزار شده شنبه شب چلسی در زمین وستهام به برتری یک بر صفر دست یافت. کالو در دقیقه 55 تک گل شاگردان گاس هیدینک را به ثمر رساند. ضمن اینکه نوبل بازیکن وستهام در دقیقه 70 یک ضربه پنالتی را از دست داد.

نتایج کامل دیدارهای روز نخست از هفته سی و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان به شرح زیر است:

* بولتون یک - آستون ویلا یک

* اورتون یک - منچسترستی 2

* فولهام یک - استوک سیتی صفر

* هال سیتی یک - لیورپول 3

* وست بروموویچ 3 - ساندرلند صفر

* وستهام صفر - چلسی یک

* منچستر یونایتد 5 - تاتنهام 2

- هفته سی و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و فردا طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

یکشنبه - 6/2/88

* آرسنال - میدلزبورو

* بلکبرن - ویگان اتلتیک

دوشنبه - 7/2/88

* نیوکاسل - پورتسموث

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- منچستریونایتد 77 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- لیورپول 74 امتیاز

3- چلسی 71 امتیاز

4- آرسنال 62 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- میدلزبورو 31 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- نیوکاسل 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- وست بروموویچ 28 امتیاز