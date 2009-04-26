آسیبهای اجتماعی در کشور شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی شاکری شامگاه شنبه در جمع مسئولان بهزیستی استان کردستان اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور آسیبهای اجتماعی شناسنامه دار می شوند.

وی ادامه داد: طرح شناسنامه دار کردن آسیبهای اجتماعی کشور با هدف شناسایی، تشخیص راهکارهای اساسی برای مقابله، مهار و پیشگیری آسیبهای اجتماعی اجرا می شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که فرم شناسنامه دار کردن آسیبهای اجتماعی کشور در سازمان بهزیستی طراحی شده است، افزود: با انجام این طرح آسیبهای اجتماعی شاخص هر شهرستان به تفکیک تعیین خواهد شد.

شاکری خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی اساسی در کاهش آسیبها است و بر اساس نتایج این طرح می توان در نهایت شیوه مقابله با آسیبهای اجتماعی هر شهرستان را به ترتیب شدت آن تعیین کرد.

وی با بیان این که آسیبهای اجتماعی مناطق مختلف کشور بنا به بافت فرهنگ، شرایط اقتصادی و اقلیم و محیط زندگی افراد متفاوت است، عنوان کرد: بنابراین تصمیم گیری واحد برای آنها به طور متمرکز در سازمانهای مرکزی گاهی اوقات نتایج قابل قبولی ندارد و اجرای این طرح کمک بزرگی به رفع این کاستی ها می کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور فرآیند مقابله با آسیبهای اجتماعی را امری فرابخشی دانست و افزود: مهار و ریشه کنی آسیبهای اجتماعی موجود در گرو تعامل تمام دستگاه های اجرایی متولی یا موثر بر موضوع است.

شاکری هدفمند کردن حمایتهای این سازمان در جهت توانمندسازی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی را ارزنده ترین خدمت این نهاد حمایتی به این افراد برشمرد و تحقق این هدف را اولویت کاری این معاونت در سال جاری اعلام کرد.

وی افزود: تا زمانی که حمایتهای دولت از نیازمندان در جهت استقلال آنها صورت نگیرد مشکلات این افراد به صورت ریشه ای رفع نخواهد شد.