حمیدرضا شاه آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارائه محصولات با کیفیت در کنار مشاوره‌های کارشناسی و معرفی خدمات کانون در قالب بروشور از جمله اقداماتی است که برای ارتباط با مخاطبان در نظر گرفته ایم.

وی از عرضه 90 عنوان کتاب چاپ اول و 120عنوان کتاب تجدید چاپی حوزه کودک ونوجوان در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

شاه آبادی افزود: علاوه بر این امسال از مجموعه دو هزار عنوان کتابی که از ابتدای تاسیس کانون منتشر شده 600 عنوان منتخب در کنار کتابهای چاپ اول در نمایشگاه ارائه می شود. کتابهای الکترونیک، بریل، کتاب فیلم وکتابهای دو زبانه از دیگر تولیدات کانون برای مخاطبان در نمایشگاه است.

شاه آبادی درباره کتابهای دو زبانه گفت: در این مجموعه کتابها متن فارسی کتاب در کنار ترجمه های کردی، ترکی، مازندرانی و آنها سیستانی منتشر شده است.

به گفته وی مجموعه داستانهای مولوی وداستانهای اسلامی از دیگر تولیدات امسال کانون برای کودکان ونوجوانان است.

شاه آبادی محصول ویژه کانون در نمایشگاه امسال را کتاب "دیگرخوانیهای ناگزیر" عنوان کرد و گفت: در این کتاب دیدگاههای گروهی از منتقدین صاحبنظرحوزه ادبیات کودک ونوجوان جهان جمع آوری شده و دکتر پیتر هان استاد دانشگاه کمبریج مقدمه ای بر آن نوشته است.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود.