بارسلونا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت‌های لالیگا شنبه شب در مستایا با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل والنسیا متوقف شد. مادورو (43) و پابلو هرناندز (45) گل‌های والنسیا را به ثمر رساندند و برای بارسا، لیونل مسی (24) و تیه ری آنری (86) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای شنبه شب نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا 2 - نومانسیا یک

* مالاگا یک - دپورتیوو لاکرونا یک

- هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال لالیگا یکشنبه شب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر

* اسپانیول - رئال بتیس

* رکرتیوو هوئلوا - رئال مایورکا

* وایادولید - اوساسونا

* ختافه - ویارئال

* سویا - رئال مادرید

* آتلتیکو مادرید - اسپورتینگ گیخون

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 82 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- رئال مادرید 75 امتیاز

3- سویا 57 امتیاز

4- والنسیا 56 امتیاز (یک بازی بیشتر)

---------------------------------

18- اسپانیول 32 امتیاز

19- رکرتیو هوئلوا 30 امتیاز

20- نومانسیا 28 امتیاز (یک بازی بیشتر)