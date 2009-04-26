بارسلونا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابتهای لالیگا شنبه شب در مستایا با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل والنسیا متوقف شد. مادورو (43) و پابلو هرناندز (45) گلهای والنسیا را به ثمر رساندند و برای بارسا، لیونل مسی (24) و تیه ری آنری (86) گلزنی کردند.
در سایر دیدارهای شنبه شب نتایج زیر حاصل شد:
* آلمریا 2 - نومانسیا یک
* مالاگا یک - دپورتیوو لاکرونا یک
- هفته سی و سوم رقابتهای فوتبال لالیگا یکشنبه شب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر
* اسپانیول - رئال بتیس
* رکرتیوو هوئلوا - رئال مایورکا
* وایادولید - اوساسونا
* ختافه - ویارئال
* سویا - رئال مادرید
* آتلتیکو مادرید - اسپورتینگ گیخون
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 82 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- رئال مادرید 75 امتیاز
3- سویا 57 امتیاز
4- والنسیا 56 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- اسپانیول 32 امتیاز
19- رکرتیو هوئلوا 30 امتیاز
20- نومانسیا 28 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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