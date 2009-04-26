تغییری در مدیریت و کادر فنی سپاهان ایجاد نمی شود

محسن پورسینا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ناکامی تیم فوتبال این باشگاه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازیکنان ما در آن دیدار خوب بازی نکردند و به هر دلیلی بی انگیزه بودند. البته خبر مطرح شده در مورد فهرست فروش باشگاه سپاهان که به هیچ وجه حقیقت ندارد، در این بی انگیزگی تاثیرگذار بود. شاید آنها احساس کرده بودند این خبر از باشگاه درز کرده است ولی وجود چنین فهرستی صحت نداشته و ندارد.

وی درمورد انتقاد تماشاگران از کادرفنی این تیم، افزود: تماشاگران بعد از دقیقه 30 تیم را تشویق نکردند، البته این کاری اشتباه بود زیرا اگر آنها در لحظات حساس دیدار با بنیادکار به جای انتقاد از تیم حمایت می کردند، بازیکنان روحیه خویش را از دست نمی دادند. ضمن اینکه بی احترامی به آقای کاظمی و بعضی از بازیکنان تمرکز آنها را در آن دیدار مهم به هم ریخت و باعث شد در لحظاتی که باید برای تغییر نتیجه روی دروازه حریف فشار می آوردند، حرکت منسجمی از سوی بازیکنان صورت نگیرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اضافه کرد: البته انتقاد اول از خودمان، کادرفنی و بازیکنان است که نتوانستیم انتظارات هواداران را برآورده کنیم و آن را می پذیریم اما تماشاگران هم بایستی در این روزها از سپاهان حمایت می کردند زیرا در هر لحظه آن مسابقه ممکن بود نتیجه به سود ما تغییر کند.

وی با اشاره به نادیده گرفته شدن یک ضربه پنالتی سپاهان در آن دیدار و آفساید اشتباهی که یک موقعیت صددرصد را از این تیم گرفت، خاطر نشان کرد: اگر تماشاگران تا پایان مسابقه از تیم حمایت می کردند، روحیه بازیکنان در آن دقایق پایانی افزایش پیدا می کرد و آنها می توانستند نتیجه بهتری را بدست آورند. این همان اتفاقی بود که در بازی ایران با عربستان هم رخ داد و باعث شد در دقایق پایانی که تیم ملی برای جبران شکست زمان داشت، نتواند گل خورده را جبران کند.

پورسینا ادامه داد: با این شرایط امیدواریم بتوانیم در بازی آینده برابر الشباب پیروز شویم و نتیجه دیدار بنیادکار ازبکستان و الاتفاق عربستان هم به سود ما تغییر کند تا با پیروزی در گام آخر برابر الاتفاق، به مرحله بعدی این مسابقات صعود کنیم.

وی با بیان اینکه غیبت نویدکیا تاثیر بسیار زیادی در آهنگ حرکتی تیم سپاهان داشته و در بعضی از مسابقات جای خالی‌اش قابل پوشش نبوده است، تاکید کرد: تحلیل رفتن بدن بازیکنان به علت فشردگی مسابقات و آسیب دیدگی نفرات اصلی به ما ضربه زده است اما بازیکنان تلاش می کنند در این یک ماه پایانی که دیدارهای حساسی را پیش رو داریم با تمام توان در مسابقات شرکت کنند و بتوانند با موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی از نام و اعتبار باشگاه سپاهان دفاع کنند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان در مورد اخباری مبنی بر تغییر کادرفنی سپاهان پس از ناکامی‌های اخیر در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: ما روز یکشنبه (فردا) با مقاومت در لیگ بازی داریم، روز پنجشنبه هم باید در دیداری مهم در مسابقات جام حذفی برابر پرسپولیس به میدان برویم و روز سه شنبه هفته آینده طی دیداری مهم در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا میهمان الشباب هستیم. اگر در این مقطع بهترین مربی را هم استخدام کنیم، این تغییر نمی تواند شانس ما را برای موفقیت در این دیدارها افزایش دهد.

وی در این مورد اضافه کرد: کاظمی در 14 دیدار لیگ 26 امتیاز کسب کرده است و اگر مقاومت را هم شکست دهد، کارنامه مطلوبی تا به امروز از خود بر جا گذاشته است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد وی تیمی را تحویل گرفته است که خودش آن را نبسته بود و چند بازیکن اصلی تیم هم مصدوم بودند که با توجه به این شرایط نمره مردودی به کاظمی نمی دهیم.

پورسینا در پایان در مورد تغییرات کادر مدیریتی باشگاه سپاهان در پایان فصل در صورت ادامه این روند و ناکامی در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا پس از ناکامی در لیگ برتر، گفت: برنامه‌ای برای تغییر در مدیریت باشگاه سپاهان نداریم، باز هم تاکید می کنم ساکت مدیرعامل سپاهان بوده، هست و به کارش ادامه می دهد. متاسفانه در شرایط حساس تیم، بعضی‌ها قصد دارند با بیان این شایعات، در عملکرد تیم ما تاثیر منفی بگذارند، در حالیکه هیچ کدام از این شایعات از فهرست فروش گرفته تا برکناری کاظمی و ساکت، صحت ندارد.