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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۴

در فرودگاه امام ؛

10 کیلو و 500 گرم قرص روانگردان کشف شد

10 کیلو و 500 گرم قرص روانگردان کشف شد

مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی ره برای چندمین بار متوالی طی روزهای اخیر موفق به کشف و ضبط 10 کیلو و 500 گرم قرص اکستازی روانگردان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، این محموله قاچاق توسط یک مسافر ورودی که از آمستردام هلند وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده بود، کشف و ضبط شد.

مسافر ورودی پس از مراجعه به کانال سبز با اظهار به اینکه فقط یک چمدان لوازم شخصی به همراه دارد، به دستگاه ایکس ‌ری هدایت و در حین عبور چمدان وی از دستگاه ایکس‌ ری مأموران گمرک متوجه غیرمتعارف بودن محتویات چمدان گردیدند.

سپس این مسافر به کانال قرمز هدایت می‌شود و در مسیر قرمز پس از مشاهده محتویات بار مأموران گمرک به حجم و چیدمان آن مظنون و در اثر بازرسی به عمل آمده مقدار 10 کیلو و 500 گرم قرص اکستازی (روانگردان) که به طرز ماهرانه در کف چمدان جا سازی شده بود، کشف و ضبط می‌ شود.

کد مطلب 867262

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