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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۴۴

نصیری در گفتگو با مهر:

حکم رئیس جدید سازمان حج قانونی نیست/ قهرودی به کار خود ادامه می دهد

حکم رئیس جدید سازمان حج قانونی نیست/ قهرودی به کار خود ادامه می دهد

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با الحاق سازمان حج با سازمان میراث فرهنگی مخالف هستند و با توجه به اینکه انتصاب رئیس جدید حج نیز بدون هماهنگی با نماینده ولی فقیه صورت گرفته به همین دلیل این حکم قانونی نیست.

عبدالله نصیری مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتصاب رئیس جدید سازمان حج که توسط رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی انتخاب شده بود گفت: حجت الاسلام ری شهری در نامه خود عنوان کرده است که حکم انتصاب مبنای قانونی ندارد و بدون هماهنگی با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت صورت گرفته است.

این در حالی است که در بندی از مصوبه شورای عالی اداری درباره ادغام سازمان حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی تاکید شده است رئیس سازمان حج توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت انتخاب و منصوب می شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ادامه تاکید کرد: نماینده ولی فقیه در امور حج در نامه خود همچنین اصل الحاق سازمان حج با میراث فرهنگی را نیز زیر سئوال برده و به همین دلیل هنگامی که خود الحاق مبنایی ندارد بنابراین انتصاب نیز قانونی نیست.

نصیری با اشاره به اینکه رئیس فعلی سازمان به عنوان رئیس سازمان حج همچنان به کار خود ادامه خواهد داد گفت: قهرودی همچنان رئیس سازمان حج باقی خواهد ماند.

مصطفی قهرودی هم اکنون در حال مذاکره با مقامات دولت عربستان در مورد حج تمتع سال جاری است.

کد مطلب 867273

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