پنج مرکز فرآوری ماهیان خاویاری در گلستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل پژوهنده صبح یکشنبه در بازدید خبرنگاران از این مراکز اظهار داشت: همچنین در یک مرکز نیز عملیات انطباق سازی با قوانین اتحادیه اروپا صورت پذیرفته و این مراکز در ارتقا و تضمین کیفیت خاویار ایران نقش به سزایی دارند.

وی بیان داشت: اکنون سه مرکز فرآوری پالاشت، فرید پاک و میان قلعه و یک سردخانه 500 تنی گوشت ماهی خاویاری مورد تایید اتحادیه اروپا قرار گرفته و کدهای مربوطه به آنها تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از صادرات و استحصال ماهی خاویاری ایران در دریای خزر به گلستان اخصاص دارد، خاطرنشان کرد: صادرات محصولات خاویاری منوط به دریافت پروانه بهره برداری و کد EC از سازمان دامپزشکی است.

به گفته پژوهنده، دریای خزر زیستگاه ماهیان خاویاری بوده و پنج کشور حوزه به استحصال، صید و عمل آوری ذخایر آبزیان خاویاری اشتغال دارند و ایران نیز با توجه به استانداردهای بین المللی عمل می کند.

مدیرتضمین کیفیت مدیریت امور ماهیان خاویاری گلستان یادآور شد: گلستان اولین کد مربوط به فرآوری و بسته بندی گوشت ماهیان خاویاری را به خود اختصاص داده و از نظر استحصال نیز ممتاز است.

وی عنوان کرد: اکنون کلیه مراحل و فرآیند کاری اعم از صید، نگهداری، استحصال و بسته بندی ماهیان خاویاری در استان تحت مجموعه کنترل کیفی صورت می گیرد.