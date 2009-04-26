دانشگاه ها بستر فعالیتهای فرهنگی را برای مشارکت جوانان فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام عبدالجواد غرویان صبح یکشنبه در دیدار رئیس، معاونان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور اظهار داشت: چنانچه روح لطیف جوانان در مکانی چون دانشگاه با معنویت در آمیخته شود آنها در تمام عرصه های زندگی موفق خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته توسط این دانشگاه در سال گذشته، خاطرنشان کرد: توجه ویژه مسئولان این دانشگاه به بحث نماز و سایر فعالیتهای فرهنگی قابل تحسین است.

در ادامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز آمادگی این واحد دانشگاهی برای برگزاری نماز جمعه نیشابور در سومین سال متوالی در خردادماه امسال در این دانشگاه را اعلام کرد و بیان داشت: توجه به مقوله فرهنگ به ویژه بحث نماز در دانشگاه ها امری ضروری و مهم است.

علیرضا متولی زاده یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا این نماز جمعه همچون هر سال به بهترین شکل ممکن در این مرکز آموزش عالی برگزار شود.

همچنین رئیس آموزشکده سما نیشابور در گفتگو با مهر اظهار داشت: مراحل اجرایی ساخت مجتمع آموزشی دخترانه سما نیشابور، طی هفته های آینده به اتمام خواهد رسید.

علی رضا شیرخانی خاطرنشان کرد: این مجتمع آموزشی در زمینی به مساحت دو هزار و 800 و زیربنایی به میزان دو هزار و 500 مترمربع احداث شده است.

وی عنوان کرد: در این مجتمع آموزشی که در سه طبقه ساخته شده، 17 کلاس آموزشی و پنج کارگاه و آزمایشگاه تعبیه شده است.

وی اعتبار صرف شده برای ساخت این مجموعه را حدود شش میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: در این مجتمع آموزشی مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان سما مستقر خواهد شد.

وی یادآور شد: مجتمع آموزشی فوق، مطابق با استاندارهای ساختمانی احداث شده است.