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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

اختصاصی مهر /

تغییر نحوه بومی گزینی در رشته های پرطرفدار کنکور 88

تغییر نحوه بومی گزینی در رشته های پرطرفدار کنکور 88

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت با اشاره به تغییرات بومی گزینی در کنکور 88 گفت: طرحی روشی برای ایجاد تغییر در نحوه بومی گزینی در دست بررسی است که در آن ضمن رعایت حقوق داوطلبان کنکور، توان اجرایی دانشگاهها نیز درنظر گرفته می شود.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موضوع در قالب طرحی با تعامل میان مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه های بهداشت و علوم در دست انجام است.

وی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که اجرای بومی گزینی در سال گذشته به همراه داشت، در طرح جدید به همه نکات توجه خواهد شد تا بومی گزینی به نحوی اجرا شود که ضمن حفظ حقوق داوطلبان کنکور، وزارتخانه ها نیز توان اجرای آن را داشته باشند.

ضیایی یادآور شد: بر اساس این طرح نحوه بومی گزینی به ویژه در 10 تا 12 رشته اصلی و پرطرفدار تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به حساسیت موضوع کنکور و تعامل مجلس با دولت در این زمینه به مهر گفت: در نهایت تغییرات این طرح باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. به همین منظور پس از نهایی شدن طرح، جزئیات آن مشخص خواهد شد.

کد مطلب 867293

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