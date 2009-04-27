کمیته حفاظت از آثار تاریخی در خراسان رضوی تشکیل شد

محسن لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر استان خراسان رضوی دارای هزار و 220 اثر تاریخی ثبت شده است که در راستای حفاظت از این آثار هر ماه جلسه ای با مسئولیت کمیته یگان حفاظت سازمان و همکاری معاونت میراث فرهنگی برگزار می شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: این کمیته با حضور نمایندگان یگان حفاظت، معاونت میراث فرهنگی، امور حقوقی، روابط عمومی، اداره مشهد، امور شهرستانها و حراست سازمان تشکیل می شود.
لشکری بیان داشت: در اولین جلسه این کمیته در خصوص تعیین حریم آثار تاریخی و نصب سریع تابلوهای اطلاع رسانی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری بحث و بررسی به عمل آمد ومواردی چند به تصویب رسید.
مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: کمیته حفاظت از آثار تاریخی این سازمان با هدف حفظ و حراست از میراث فرهنگی و حل مشکلات درون سازمانی تشکیل شد.
محسن لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر استان خراسان رضوی دارای هزار و 220 اثر تاریخی ثبت شده است که در راستای حفاظت از این آثار هر ماه جلسه ای با مسئولیت کمیته یگان حفاظت سازمان و همکاری معاونت میراث فرهنگی برگزار می شود.
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