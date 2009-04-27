کمیته حفاظت از آثار تاریخی در خراسان رضوی تشکیل شد

محسن لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر استان خراسان رضوی دارای هزار و 220 اثر تاریخی ثبت شده است که در راستای حفاظت از این آثار هر ماه جلسه ای با مسئولیت کمیته یگان حفاظت سازمان و همکاری معاونت میراث فرهنگی برگزار می شود.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: این کمیته با حضور نمایندگان یگان حفاظت، معاونت میراث فرهنگی، امور حقوقی، روابط عمومی، اداره مشهد، امور شهرستانها و حراست سازمان تشکیل می شود.



لشکری بیان داشت: در اولین جلسه این کمیته در خصوص تعیین حریم آثار تاریخی و نصب سریع تابلوهای اطلاع رسانی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری بحث و بررسی به عمل آمد ومواردی چند به تصویب رسید.