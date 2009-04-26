1.3 درصد تولیدات دامداری و کشاورزی کشور به یزد اختصاص دارد

محمدرضا صالحی در حاشیه بازدید دانشجویان دانشکده پردیس کشاورزی کرج از قابلیتهای دامداری و کشاورزی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر چه تنها یک درصد اراضی کشاورزی کشور را در اختیار داریم اما به یمن وجود کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان سختکوش توانسته ایم میزان قابل توجهی از محصولات کشاورزی را در این خطه از کشور اسلامی ایران تولید کنیم.

وی با اشاره به متوسط عملکرد سالیانه محصولات عمده زراعی و باغی در استان یزد افزود: متوسط عملکرد سالیانه بسیاری از محصولات زراعی و باغی در این استان بالاتر از میانگین کشوری است.

صالحی میانگین تولید سالانه تولید محصولات کشاورزی در این استان را 66 تن اعلام کرد و بیان داشت: این میزان محصول سالانه در 125هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان تولید می‌ شود.

وی همچنین با اشاره به توان صادرات 55 درصد گوشت مرغ تولیدی‌، 20 درصد شیر و 60 درصد گوشت و تخم بلدرچین یادآور شد: محصولات گلخانه ‌ای، پسته، انار، رناس، گیاهان دارویی، زعفران و ... نیز از دیگر اقلام صادراتی در بخش کشاورزی استان یزد است.

در این بازدید بیش از 150 نفر از دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با توانمندی ها و دستاوردهای بخش کشاورزی استان یزد آشنا شدند.

طی این بازدید عملی - فرهنگی، دانشجویان ضمن حضور در چند مجتمع گلخانه ای، مزارع نمایشی، مجمتمعهای دامپروری و اراضی زراعی و باغی با توانمندی های این بخش آشنا شدند.