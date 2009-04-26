اغلب عاملان انتحاری در عراق از دیگر کشورها می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نوری المالکی شنبه شب در دیدار با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: اوضاع عراق پیش از سال 2007 بسیار نابسامان بود و خیلی ها تصور می کردند که این کشور نمی تواند پیشرفت کند اما ما تغییر کردیم و موفقیت هایی کسب کردیم و در حال حاضر می توانیم میان اقدامات تروریستی القاعده، عناصر باقی مانده رژیم سابق، گروه های جنایتکار و قانون شکنان تفاوت قائل شویم و بگوییم عاملان عملیات های انتحاری خارج از عراق هستند.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: ما خواهان تقویت روابط خود با کشورهای همسایه هستیم و در این مدت بسیاری از کشورها سفارتخانه های خود را در بغداد گشودند و برای مشارکت در روند بازسازی عراق اعلام آمادگی کردند.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت: سیاست امروز ما تحکیم روابط حسنه بر اساس منافع مشترک با تمامی کشورها است و ما برای حل مشکلاتی که رژیم سابق باعث آنها بود تلاش می کنیم.

هیلاری کلینتون نیز بر پایبندی کشورش به خروج نظامیان آمریکایی از عراق طبق توافقنامه امضا شده میان دو طرف و حمایت واشنگتن از دولت عراق در تلاش برای تثبیت امنیت و ثبات در این کشور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه سر زده وارد بغداد شد.