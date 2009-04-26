عقد تفاهم نامه بین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و دو پایگاه بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال مذاکره با ISI برای عقد قرارداد میان ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) و این پایگاه اطلاع رسانی علوم و فناوری است. در این زمینه هیئتی از ISI در تابستان به ایران سفر می کنند تا قرارداد نهایی میان این دو پایگاه استنادی منعقد شود.

پیش نویس قطعی قرارداد میان ISC و SCOPUC نیز تهیه شده و به زودی در دیدار مدیر "الزویر" و وزیر علوم که در اواخر اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده است، قرارداد نهایی این دو پایگاه نیز به امضا می رسد.

جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پیش از این درباره همکاری ISI و ISC به مهر گفت: بخشی از این همکاری به برقراری پیوند در سایت ISI به زیر مجموعه های ISC می پردازد و بر این اساس گزارشهای استنادی نشریات فارسی، نمایه استنادی علوم ایران، طلایه داران علم ایران و پایگاه همایشهای پر استناد فارسی در سایت ISI قرار گرفته و از طریق موسسه اطلاعات علمی یا ISI در دسترس جهانیان قرار می گیرد.



