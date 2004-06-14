سومين جشنواره ادبي دانشجويان علوم پزشكي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين جشنواره سراسري در دو گرايش " شعر " و " داستان " برگزار خواهد شد و دانشجويان صاحب ذوق و قلم مي توانند آثار خود را تا 20 مرداد ماه سال جاري به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.رضا اسماعيلي - دبير ادبي اين جشنواره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب گفت : علاقه دانشجويان علوم پزشكي به حوزه ادبيات تحسين برانگيز است و ما طي برگزاري اين جشنواره ها تلاش مي كنيم تا اين علاقه ها را تقويت كنيم و زمينه تشويق بيشتر نوقلمان دانشجو را فراهم آوريم.دبيرخانه سومين جشنواره ادبي دانشجويان علوم پزشكي دراصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان قرار گرفته است.