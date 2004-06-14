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۲۵ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۲۵

با محور قرار دادن موضوع معنوي " نيايش "

سومين جشنواره ادبي دانشجويان علوم پزشكي برگزار مي شود

سومين جشنواره ادبي دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور با محور قرار دادن موضوع معنوي " نيايش " از 15 لغايت 17 مهرماه در شهر اصفهان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين جشنواره سراسري در دو گرايش " شعر " و " داستان " برگزار خواهد شد و دانشجويان صاحب ذوق و قلم مي توانند آثار خود را تا 20 مرداد ماه سال جاري به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.
رضا اسماعيلي - دبير ادبي اين جشنواره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب گفت : علاقه دانشجويان علوم پزشكي به حوزه ادبيات تحسين برانگيز است و ما طي برگزاري اين جشنواره ها تلاش مي كنيم تا اين علاقه ها را تقويت كنيم و زمينه تشويق بيشتر نوقلمان دانشجو را فراهم آوريم.
دبيرخانه سومين جشنواره ادبي دانشجويان علوم پزشكي دراصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان قرار گرفته است.  
کد مطلب 86735

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