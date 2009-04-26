کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ سرانه درآمد مالیاتی در رتبه آخر کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح یکشنبه در نشست ستاد درآمد استان افزود: این در حالی است که با احتساب مالیات نفت و گاز، استان به لحاظ سرانه درآمد مالیاتی در میان استانهای اول کشور است.

وی مالیات را یکی از ارکان اصلی منابع درآمد کشور و هر جامعه ای دانست و افزود: وصول مالیات حق دولت و مردم است و فرار از آن برای جامعه دینی خسران است.

نوذری با بیان اینکه، اعتبار امور عمرانی استان به میزان وصول درآمد مالیات بستگی دارد، افزود: این میزان هرچه باشد بیش از سه برابر آن اعتبار به استان اختصاص داده می شود.

وی نسبت به ارائه راهکار منطقی برای کاهش فرار از پرداخت مالیات و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ آن در استان تاکید کرد و از متولیان امر مالیات خواست تا با برنامه ریزی، سیاست گذاری و اطلاع رسانی به مردم، اهمیت پرداخت مالیات را در پیشرفت جامعه و رفع محرومیت و فقر تبیین کنند.

نوذری بیان داشت: انتظار می رود کسانی که براساس قانون، مشمول پرداخت مالیات هستند، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان نیز پیش بینی سهم وصول درآمد مالیاتی استان را در سال جاری 500 میلیارد ریال برشمرد.

محمد محمدی گفت: سهم درآمد مالیاتی استان در سال گذشته 320 میلیارد ریال بود که 98 درصد آن یعنی 313 میلیارد و600 میلیون ریال آن واصل شد.

وی بخش عمده ای از این مبلغ را حقوق کارکنان دولت در استان عنوان کرد.