نهمین ماراتن کشوری نجوم در سرایان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی صبح یکشنبه در این آیین با بیان پیشرفت ‌های بزرگ در تمام زمینه‌ ها به ویژه پیشرفت‌های علمی ـ تحقیقاتی گفت: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش و کوشش جوانان ایران اسلامی است.

سید صولت مرتضوی با اشاره به موفقیت دانشمندان ایران اسلامی در زمینه هسته ‌ای افزود: جوانان ایرانی با این موفقیت بزرگ به جهانیان ثابت کردند که تحریم‌ها و تهدیدها هیچ تاثیری بر پیشرفت کشور ندارد و ایران اسلامی با وجود تمام این تحریم‌ها مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه می ‌دهد.

فرماندار سرایان نیز ضمن برشمردن اهم فعالیت‌ های صورت پذیرفته در برگزاری این ماراتن از تلاش و همکاری تمام افرادی که در برگزاری این مراسم فعالیت داشتند، قدردانی کرد.

محمدرضا رجبی ‌مقدم به پرتاب موفقیت ‌آمیز ماهواره امید اشاره کرد و افزود: جوانان ایرانی در تمام مراحل نشان داده‌اند که با تلاش و جدیت می ‌توانند به پیشرفت‌ های بزرگی دست یابند.

وی با اشاره به حضور استاندار و دیگر مسئولان در این ماراتن اظهار داشت: حضور مسئولان در جمع جوانان اندیشمند نشان از توجه والای آنان به مقوله تحقیق و پژوهش است.