استفاده از تراشه های الکتریکی برای مطالعه رفتار مورچه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان زیست شناسی دانشگاه بریستول با استفاده از تراشه های شناسایی رادیویی کوچک موفق به مطالعه بر روی رفتارهای انتخابی مورچه هایی به نام مورچه های سنگی شدند.

این تراشه های کوچک که قادر به تابش امواج رادیویی هستند، هر یک در ابعاد یک دوهزارم یک تمبر معمولی پستی بوده و بر پشت مورچه های نصب شدند.

با استفاده از این تراشه ها دانشمندان رفتار مورچه ها را در انتخاب میان یک آشیانه نامناسب و نزدیک و آشیانه ای مطلوب و دوردست مورد مطالعه قرار دادند.

نتایج این آزمایش فرایند پیچیده انتخابی را نشان داد که طی آن مورچه های پیشاهنگ در نهایت آشیانه مناسب تر را بدون در نظر گرفتن فاصله دور انتخاب کردند.

دانشمندان با استفاده از امواج رادیویی دریافتند که مورچه های پیشاهنگ ابتدا به جستجو و کنکاش لانه های جدید پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار می دهند.

سپس در هنگام مهاجرت به لانه جدید مورچه های سرباز اعضای دیگر را به لانه جدید هدایت می کنند. در این فرایند یک مورچه آگاه از مسیر جدید در جلوی صف قرار گرفته و مورچه ای دیگر را به مسیر جدید هدایت می کند تا زمانی که تعداد مورچه های آشیانه به حد نصاب برسد.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، این مطالعه در نهایت نشان داد که مورچه ها به انتخابی که به واسطه برتری شخصی مورچه های پیشاهنگ صورت می گیرد اعتماد کرده و لانه جدید خود را بر این اساس انتخاب می کنند.