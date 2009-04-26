میزان افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در کنکور88 اعلام شد

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های علوم پزشکی تا سال 1390 و بر اساس یک برنامه مدون برآورد شده است و بر اساس آن، ظرفیت در بخش دولتی در همان حدود 5 تا 10 درصد رشد سالانه باقی می ماند.

وی اضافه کرد: در صورت تغییر نیز ظرفیت در دانشکده های جدیدالتاسیس و شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی افزایش خواهد یافت.

ضیایی یادآور شد: نظر مجلس این است که ظرفیت آموزش عالی کشور باید افزایش یابد اما وزارت بهداشت با توجه به مسئولیت هایی که بر عهده دارد ظرفیت را در رشته هایی به طور قابل توجه افزایش می دهد که نیاز بازار کار را تامین کند، به تولید محصول بیانجامد و بنیه علمی را تقویت کند.

وی گفت: وزارت بهداشت مسئول بکارگیری نیروهایی است که تربیت می کند در حالی که در سایر دانشگاهها این وضعیت برقرار نیست. اعتبارات وزارت بهداشت برای تربیت دانشجویان از اعتبارات سلامت مردم هزینه می شود و باید برای ارتقای سلامت مردم و تربیت دانشجو در رشته های علوم پزشکی مسئولانه عمل کرد.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت به مهر گت: در مقابل وزارت بهداشت در سالهای اخیر با توجه به نیاز کشور به رشته های اولویت دار، ظرفیت پذیرش در رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجو باید هدفمند صورت گیرد و این کار در وزارت بهداشت بر اساس برآورد نیروی انسانی صورت گرفته انجام می شود.