  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

اختصاصی مهر /

میزان افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در کنکور88 اعلام شد

میزان افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در کنکور88 اعلام شد

دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت از شیب 5 تا 10درصدی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در کنکور سراسری سال جاری خبر داد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های علوم پزشکی تا سال 1390 و بر اساس یک برنامه مدون برآورد شده است و بر اساس آن، ظرفیت در بخش دولتی در همان حدود 5 تا 10 درصد رشد سالانه باقی می ماند.

وی اضافه کرد: در صورت تغییر نیز ظرفیت در دانشکده های جدیدالتاسیس و شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی افزایش خواهد یافت.

ضیایی یادآور شد: نظر مجلس این است که ظرفیت آموزش عالی کشور باید افزایش یابد اما وزارت بهداشت با توجه به مسئولیت هایی که بر عهده دارد ظرفیت را در رشته هایی به طور قابل توجه افزایش می دهد که نیاز بازار کار را تامین کند، به تولید محصول بیانجامد و بنیه علمی را تقویت کند.

وی گفت: وزارت بهداشت مسئول بکارگیری نیروهایی است که تربیت می کند در حالی که در سایر دانشگاهها این وضعیت برقرار نیست. اعتبارات وزارت بهداشت برای تربیت دانشجویان از اعتبارات سلامت مردم هزینه می شود و باید برای ارتقای سلامت مردم و تربیت دانشجو در رشته های علوم پزشکی مسئولانه عمل کرد.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت به مهر گت: در مقابل وزارت بهداشت در سالهای اخیر با توجه به نیاز کشور به رشته های اولویت دار، ظرفیت پذیرش در رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجو باید هدفمند صورت گیرد و این کار در وزارت بهداشت بر اساس برآورد نیروی انسانی صورت گرفته انجام می شود.

کد مطلب 867365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها