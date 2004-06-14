تئاتر دوباره استقلال خود را پيدا مي كند

" حسين پارسايي " دبير شوراي مديريت تئاتر شهر در گفت و گويي با خبرنگار سرويس تئاتر " مهر" ضمن بيان خبر فوق ادامه داد: در گذشته شوراي ساخت به گونه اي برگزار مي شد كه به نفع تئاتر كشور نبود اما در روند جديد برگزاري اين شورا منافع تئاتر در نظر گرفته شده است.

وي تاكيد كرد: با تصويب پيشنهادات شوراي مديريتي تئاتر شهر توسط مركز هنرهاي نمايشي، اين روند جديد به اطلاع همگان خواهد رسيد.

اين كارگردان تئاتر در مورد ديگر مصوبات جلسه ديروز شوراي مديريتي تئاتر شهر گفت: با هدف اطلاع رساني دقيق و شفاف سازي برنامه هاي تئاتر از اين به بعد برنامه هاي تئاتر شهر و ديگر سالن هاي وابسته به مركز هنرهاي نمايشي به صورت فصلي در اختيار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: بدين منظور با چاپ بروشوري براي فصل تابستان تمام اطلاعات نمايش هايي كه قرار است در اين فصل در تئاتر شهر و ديگر سالن هاي وابسته به مركز هنرهاي نمايشي به روي صحنه بروند، از جمله نام اجرا و عوامل، زمان و مكان اجرا و قيمت بليت اعلام خواهد شد.

" حسين پارسايي " در پايان صحبت هاي خود در مورد آخرين مصوبه جلسه ديروز نيز گفت: ديروز مقرر شد كه از اين پس هر تالاري پيشنهادات هنرمندان رابراي اجراي نمايش بگيرد و در جهت توليد و اجراي آن اقدام كند. هم چنين هر تالار موظف شد از اين پس تمامي كارهاي اداري نمايش ها را خود انجام دهد . با اين اقدام ديگر نيازي به حضور هنرمندان در مركز هنرهاي نمايشي نيست.

پيش از اين نيز در زمان مديريت حسين پاكدل در تئاتر شهر اين مجموعه تئاتر نيز بصورت مستقل اجراهاي خود را ساماندهي مي كرد اما با رويكرد تازه شوراي مديريت تئاتر شهراز اين پس تمامي سالن ها از اين روش استفاده خواهند كرد .