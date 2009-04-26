تیم ملی والیبال مغلوب قهرمان لیگ بلغارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار با نتیجه 3 بر2 به سود تیم میزبان به پایان رسید. تیم ملی والیبال کشورمان که پنجشنبه هفته گذشته و در نخستین دیدار تدارکاتی خود صاحب پیروزی 3 بر صفر مقابل تیم "تریم" شده بود در حالی شنبه شب متحمل شکست شد که تیم حریف چهار ملیپوش بلغاری را در اختیار داشت.
"زسکا صوفیا" سومین حریف تیم ملی والیبال ایران در بلغارستان است. این دیدار در شهر صوفیا برگزار خواهد شد. به همین منظور اعضای کادرفنی و 17 بازیکن اعزامی به بلغارستان سه شنبه شهر رازلوگ را به مقصد صوفیا ترک میکنند تا با نایب قهرمان لیگ برتر باشگاههای بلغارستان دیدار کنند.
بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان که آماده برگزاری مرحله دوم مسابقات گزینشی جام جهانی 2010 ایتالیا میشوند برای برگزاری دیدار چهارم و پایانی خود بازهم به مصاف تیم "تریم" میروند که در نخستین بازی موفق به شکست آنها شده بود.
امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان ضمن تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: هنوز در مورد برگزاری دیدار تدارکاتی پنجم یا بیشتر نتیجهای نگرفتهایم. فعلا طبق برنامهای که پیش از این تصویب شده پیش میرویم.
وی ضمن ابراز رضایت از اردوی تدارکاتی بلغارستان تصریح کرد: امکاناتی که برای تمرین بازیکنان در شهر زاگرب در نظر گرفته شده و حتی هتل محل اقامت اعضای تیم از هر نظر ایدهآل است. حداقل تا به امروز بدون کوچکترین مشکل برنامههای خود را دنبال کردهایم.
خوشخبر با بیان اینکه رایزنیهایی برای دیدار با تیم ملی بلغارستان انجام دادهایم، اظهار داشت: فدراسیون والیبال بلغارستان و تیم ملی این کشور در روزهای شلوغ کاری به سرمیبرند. به همین دلیل هنوز نتوانستهایم موافقت مدیران والیبال بلغارستان و مربیان تیم ملی این کشور را برای برگزاری دیدار تدارکاتی جلب کنیم.
رئیس باشگاه "لفتگی" شنبه شب از نزدیک شاهد رقابت تیم والیبال این باشگاه با ملیپوشان کشورمان بود. وی پس از پایان بازی از مربیان و بازیکنان تیم ملی ایران دعوت کرد تا با حضور در دفتر کار وی در ضیافت نهار شرکت کنند.
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