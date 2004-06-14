ميلاني عاشق را در مرداد ماه كليد مي زند

تهمينه ميلاني در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر مشغول آماده سازي نهايي فيلم سينمايي " زن زيادي " هستم تا پس از ارايه آن به وزارت ارشاد براي دريافت مجوز اكران عمومي، ساخت فيلم سينمايي " عاشق " را شروع كنم . اين فيلم احتمالا" اواسط يا اواخر مرداد ماه امسال جلوي دوربين خواهد رفت.

ميلاني درباره مضمون اثر توضيح داد: فيلم به مساله عشق مي پردازد و دو نگاه متفاوت به اين مقوله را مطرح مي كند. در اين زمينه يك نگاه به عشق حاكي از تنگ نظري است و نگاه ديگر حكايت از يك عشق پاك و كامل دارد. در فيلم تضاد ميان اين دو نگاه تصوير مي شود.

اين كارگردان درباره عوامل توليد فيلم خاطر نشان كرد: تاكنون حضور جمشيد هاشم پور و السا فيروز آذر به عنوان بازيگران اصلي فيلم قطعي شده است. علي رضا زرين دست مدير فيلمبرداري است و مديريت توليد را محمد صادق آذين انجام مي دهد.

تهيه كنندگي فيلم را هم محمد نيك بين برعهده دارد.

لازم به ذكر است آخرين اثر ميلاني با عنوان "زن زيادي" بوسيله شهرزاد پويا تدوين شده است و در حال حاضر مراحل نهايي صداگذاري را پشت سر مي گذارد. در اين فيلم مريلا زارعي، امين حيايي، پارسا پيروزفر، السا فيروز آذر، كيكاوس ياكيده، مهدي اميني خواه، الناز فيروزآذر، آرميتا مرادي، زنديش حميدي، آزيتا راجي، فريبا مرتضوي و نسرين شهبازي ايفاي نقش مي كنند.