به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان پیام که شب گذشته به دلیل پرداخت نشدن مطالبات‌شان هتل محل برپایی اردوی شبانه روزی این تیم را ترک کرده بودند صبح یکشنبه با پادرمیانی محمد زمان به اردو بازگشتند.

زمان که بتازگی مالکیت باشگاه پیام را برعهده گرفته است با اختصاص مبلغ 150 میلیون تومان به بازیکنان بخشی از مطالبات آنها را پرداخت کرد تا برای دیدار امروز (یکشنبه) برابر استقلال مشکلی نداشته باشند.

دیدار تیم‌های فوتبال پیام مشهد و استقلال تهران ساعت 17:15 دقیقه امروز در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار می شود.