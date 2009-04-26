"دشتبان" دهقان به نمایشگاه کتاب می رود

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :"دشتبان" رمانی برای گروه سنی نوجوان است که به زندگی یک خانواده در حاشیه جنگ و تلاش آنها برای پیروزی بر طبیعت و دشمن می پردازد.

این نویسنده ادامه داد: "دشتبان" ماجرای یک خانواده‌ روستایی در جنگ است. خانواده‌ای که پدر و پدربزرگ در آن دشتبان بوده‌اند و در کنار رود الوند نزدیک قصرشیرین زندگی می کرده‌اند.



"دشتبان" به همت انتشارات کتاب نیستان به چاپ رسیده است.



دهقان چندی قبل در گفتگو با مهر درباره این کار گفته بود: بعد از "سفر به گرای 270 درجه" مدتی بود چیزی ننوشته بودم زیرا دچار نوعی وسواس شده بودم و می‌خواستم اثری متفاوت با آنچه در گذشته نوشته بودم بنویسم.



این نویسنده درباره کتابهای تجدید چاپی خود گفت: دو کتاب "سفر به گرای 270درجه"و" گردان چهار نفره "که به ترتیب به چاپهای دوازدهم و هشتم رسیده‌اند از سوی انتشارات سوره مهر در نمایشگاه عرضه خواهد شد.



وی ادامه داد: کتاب "من قاتل پسرتان هستم"نیز به چاپ پنجم رسیده ودر نمایشگاه کتاب تهران توسط نشر افق منتشر می شود.





نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.