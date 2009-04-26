تامین 10 درصد سرمایه گذاری مسکن توسط بانکها

به گزارش خبرنگار مهر محمود جهانی در نشست خبری همایش بین المللی تامین مالی مسکن که در روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه جاری در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود، یکی از محدودیتهای عمده بخش مسکن طی سالهای اخیر را بحث تامین مالی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: هم اکنون سالانه نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش مسکن با ساخت حدود 800 هزار واحد مسکونی صورت می گیرد که عمده آن توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی با بیان اینکه بانکها با روشهای سنتی بازار مسکن را تامین مالی می کنند، افزود: بانکها در سالهای اوج رونق بخش مسکن، حداکثر 30 تا 40 درصد تامین مالی این بخش را انجام می دادند، اما به دلیل محدودیتهای سیستم بانکی این رقم کاهش یافته به نحوی که سال گذشته میزان مشارکت سیستم بانکی در بخش تامین منابع مالی بخش مسکن به کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

جهانی با اشاره به اینکه کمتر از 10 درصد سرمایه گذاری بخش مسکن توسط سیستم بانکی انجام شده واین رقم تحت هیچ شرایطی کافی نیست، این موضوع را از محدودیتهای بزرگ برای سرمایه گذاری در بخش مسکن ذکر کرد و گفت: این رقم باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد، زیرا با افزایش تقاضا در بخش مسکن مواجه خواهیم شد، بنابراین سرمایه گذاری در این بخش باید افزایش یابد.

وی با اشاره به بسته تامین و تولید مسکن و تصویب آن در مجلس، گفت: ابزارهایی نظیر صندوقهای زمین و مسکن، ایجاد بازار رهن ثانویه مسکن، استفاده از ابزار صکوک و اوراق مشارکت به بخش مسکن و تامین مالی آن کمک خواهد کرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی گفت: در قالب طرح جامع مسکن، مطالعاتی در جهت ایجاد تامین مالی نوین صورت گرفته است.

همچنین در این نشست محمدعلی سهمانی عضوهیئت مدیره بانک مسکن، بررسی جایگاه ابزارها و نهادهای تامین مالی مسکن، بررسی نقش بازار پول و سرمایه، فرصتهای سرمایه گذاری، بررسی زمینه ها و بسترهای لازم و بررسی راهکارها و الزامات مورد نیاز برای بازسازی بافتهای فرسود را از جمله محورهای این همایش اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از تامین مالی ساخت و ساز از طریق سیستم بانکی و بازار پول انجام می شود، گفت: بانک مسکن حدود 50 درصد منابع مالی این بخش را تامین می کند و بانک سعی می کند در راستای رونق ساخت و ساز مسکن اقدام کند.

سهمانی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات بانک مسکن برای ساخت و ساز در قالب عقود مشارکتی صورت می گیرد، تصریح کرد: طی سالهای گذشته برای تامین مالی بخش مسکن از منابع حاصل از انتشار اوراق گواهی سپرده استفاده شد و امسال نیز این برنامه ادامه خواهد یافت.