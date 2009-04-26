رهبران دینی از اوباما خواستند به تعهد مبارزه با مالاریا عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن پست، درحالی که بحران جهانی اقتصادی مورد توجه تمام دنیا قرار گرفته است یک گروه از رهبران ادیان مختلف از رئیس جمهور امریکا خواستند دستاوردهای مهمی که تاکنون در مبارزه با مالاریا در افریقا به دست آورده ادامه داده و کار را تمام کند.

رهبران دینی طی نامه‌ای با تاریخ جمعه که دیروز شنبه منتشر شده است نوشته‌اند: مبارزه با مالاریا سرمایه‌گذاری ملی با نتایج روشن و عملکرد قابل اثبات است. ما از دولت و کنگره و سازمانهای اجرایی می‌خواهیم تعهد خود را حفظ کرده و حتی آن را برای پایان دادن به مالاریا ارتقاد دهد و همچنین از کشورهای عضو گروه هشت نیز بخواهد مبارزه با مالاریا را به یک سیاست بین‌المللی تبدیل کنند.

در این نامه آمده است: ما امیدواریم که رئیس جمهور و شورای دینی که خود تشکیل داده با جدیت با مالاریا مبارزه کرده و در سیاستها و اولویتهای خود این مسئله را مدنظر داشته باشند.

این نامه به جاشوا دوبوی که ریاست دفتر همکاری‌های دینی کاخ سفید را برعهده دارد ارائه شده است. وی نیز این نامه را با مسرت دریافت کرد و گفت که گفتگو وهمکاری بین ادیان یکی از چهار اولویت این دفتر است.

وی در مراسم افتتاح ستاد "جهان علیه مالاریا" با تجلیل از این اقدام رهبران دینی آن را بی‌سابقه توصیف کرد و اظهار داشت که این اقدام مردم را از تمام سنتهای دینی، فرهنگی و جغرافیایی با یک هدف متحد می‌کند.

امضاکنندگان این نامه ریجارد استرن از سازمان ورلد ویژن، خاخام دیوید ساپرستین از مرکز اقدام دینی یهودیان، اسقف توماس جی بیکرتون از کلیسا متودیست و امام فیصل عبدالرئوف از ابتکار عمد قرطبه و عده‌ای دیگر از رهبران دینی بودند.

درحالی که بسیاری از رهبران دینی این روز را به عنوان آغاز ستاد بین ادیان مورد تأکید قرار داده‌اند، بسیاری از کلیساها و مساجد اغلب در مناطقی که کلینیکی وجود ندارد توزیع‌کننده اصلی پشه‌بندهای خواب هستند که از انتقال مالاریا جلوگیری می‌کند.