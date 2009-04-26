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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

طرح ممنوعیت استفاده از لغات و اصطلاحات بیگانه در بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول تبلیغات و کارشناس مطبوعات اداره کل ارشاد استان بوشهر گفت: طرح ممنوعیت به کارگیری لغات و اصطلاحات بیگانه در استان بوشهر آغاز شده است.

معصومه عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این طرح با هدف بومی سازی و ترویج خط و زبان فارسی از سال گذشته به طور رسمی آغاز شده است و در سال جاری با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا در سال گذشته حدود 300 تابلو کسبه های استان بوشهر که از کلمات و واژه های بیگانه استفاده شده تذکر کتبی به صاحبان تابلوها جهت تعویض اسامی، ارسال شده است.

مسئول اجرایی این طرح افزود: قسمت دوم اجرای طرح شامل ارسال تذکر دوم و پایین آوردن تابلوهای دارای اشکال است که امسال اجرا خواهد شد.

وی افزود: مطابق قانون شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی که مشمول قوانین و مقرارت عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند در نامگذاری خود از به کاربردن کلمات و واژه های بیگانه خوداری کنند.

عباسی یادآور شد: همچنین استفاده از این واژه ها روی تمامی تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که داخل کشور عرضه می شود، ممنوع است.

کد مطلب 867437

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