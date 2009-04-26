تسهیلات هزار واحد مسکن مهر در مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نصرالله سالار صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان مازندران اظهار داشت: در صورت تکمیل بودن پرونده متقاضیان بانک مسکن هیچ گونه مشکلی در خصوص پرداخت تسهیلات متقاضیان احداث مسکن مهر را ندارد.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان مازندران با اشاره به اینکه تسهیلات احداث 809 واحد مسکن مهر در استان از بانک صادرات استان در حال پرداخت است، خاطرنشان کرد: از 407 متقاضی احداث واحد مسکونی در بافتهای فرسوده استان نیز تسهیلات 360 واحد در حال پرداخت است و بقیه نیز در حال پرونده سازی هستند.

ابوالحسن معصومی به وجود 960 متقاضی احداث مسکن مهر در بانک تجارت استان اشاره کرد و گفت: 140 میلیارد ریال تسهیلات در خصوص طرح مسکن مهر پیش بینی شده است که پس از انعقاد قرارداد به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه صندوق تعاون مازندران نیز در سال گذشته برای احداث 130 واحد به هر کدام 50 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرد، افزود: در سال جاری نیز برای هر واحد مسکن مهر 70 میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

