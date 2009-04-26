پخش "محاکمه در خیابان" به فیلمیران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین فیلم کیمیایی فیلمی اپیزودیک نیست، اما سه روایت از سه داستان را به تصویر میکشد. ساخت موسیقی "محاکمه در خیابان" هنوز آغاز نشده است.
پولاد کیمیایی، حمیدرضا افشار، حامد بهداد، شبنم درویش، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، شقایق فراهانی، نگار فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و علیاصغر طبسی در این فیلم بازی میکنند که طرح آن با همکاری اصغر فرهادی نوشته شده است.
"محاکمه در خیابان" داستان کارگر جوان یک تعمیرگاه اتومبیل است که قرار است با دختری عروسی کند. او چند ساعت پیش از عروسی از دوست و دیگران میشنود عروس قبل از او روابطی با مردی داشته است. مرد جوان سه ساعت وقت دارد برای پیدا کردن این مرد شهر شلوغ را بگردد و ...
عوامل تولید این فیلم عبارتند از: کارگردان و نویسنده: مسعود کیمیایی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، تدوین: مصطفی خرقهپوش، صدابردار صحنه: اسحاق خانزادی، مدیر تولید: محمدصادق آذین، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: علیرضا شمس، طراح گریم: محمدرضا قومی.
فیلم سینمایی "محاکمه در خیایان" به کارگردانی مسعود کیمیایی هماکنون در مرحله فنی است و شرکت فیلمیران این فیلم را در سینماها اکران میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین فیلم کیمیایی فیلمی اپیزودیک نیست، اما سه روایت از سه داستان را به تصویر میکشد. ساخت موسیقی "محاکمه در خیابان" هنوز آغاز نشده است.
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