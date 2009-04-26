اختلاف در کابینه رژِیم صهیونیستی درباره گفتگو با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری در مطلب خود در این باره به اختلاف نظرها در کابینه بنیامین نتانیاهو اشاره می کند و می نویسد: برخی از وزرا در این کابینه در خصوص صلح با سوریه دچار اختلاف هستند.

ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرنگاران گفت: گفتگو با سوریه به منافع حیاتی اسرائیل مربوط می شود.

وی پیش از ورود به نشست هفتگی کابینه، افزود: "گفتگوها با سوریه همیشه باید بخشی از دستور کار اسرائیل باشد".

این اظهارات اشاره مستقیمی دارد به اظهارات آفیگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل که با هرگونه گفتگو با سوریه و بازپس دادن بلندی های اشغالی جولان مخالف است.

لیبرمن با این استدلال که سوریه از گروههای فلسطینی حمایت می کند هرگونه گفتگوهای تل آویو- دمشق را رد می کند.

وی در گفتگو با یک نشریه آلمانی می گوید: ما باید به واقعیت نگاه کنیم سوریه محلی برای استقرار دفاتر مرکزی سازمان های تروریستی نظیر حماس و جهاد اسلامی است.

این درحالی است که باراک عقیده دارد رژیم اسرائیل باید گفتگوهای موازی را با سوریه و فلسطینی ها داشته باشد.