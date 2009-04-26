شکل گیری غیرممکن ترین ماموریتهای فضایی/ ملاقات با خورشید!

به گزارش خبرگزاری مهر، این فضاپیماها با طی مسافتی بیش از 70 میلیون مایل خود را به منطقه ای از منظومه خورشیدی خواهند رساند که حداقل شرایط قابل سکونت را خواهد داشت. درجه حرارت این منطقه با حرارت ذوب فلز برابر بوده و تشعشعات شدید و میدانهای مغناطیسی آشفته قادر است این سازه های دست ساز بشر را متلاشی کند.

طرح ریزی این ماموریتها طی هفته جاری در کنفرانس بزرگ فیزیک خورشیدی بورن ماوث صورت خواهد گرفت. ماموریت اول که مدارگرد خورشیدی نام گرفته است به منظور ارائه تصاویری از قطبهای خورشیدی که تا کنون مشاهده آنها ممکن نبوده است، شکل خواهد گرفت. این ماموریت هم اکنون در دست طراحی بوده و در سال 2017 آغاز خواهد شد.

مدارگرد خورشیدی که به پوشش عایق حرارتی با ضخامت 38 سانتیمتر مجهز خواهد بود از تابشهای شدید حرارتی و تشعشعات قدرتمند در امان بوده و با ارتفاعی برابر 20 میلیون مایل - دو سوم فاصله خورشید و عطارد- از سطح خورشید پرواز خواهد کرد. این کاوشگر خورشیدی هر 150 سال یک دور مدار خورشید را کامل خواهد کرد. ماموریت این مدارگرد ثبت تصاویری با جزئیات بالا و اندازه گیری میزان تابش ذرات و میدانهای مغناطیسی تعیین شده است.

ماموریت دوم که توسط ناسا در دست برنامه ریزی است در فاصله ای برابر 4.3 میلیون مایل از سطح خورشید و در لایه خارجی اتمسفر این ستاره با نام کورونا پرواز خواهد کرد. تنها فضاپیمایی که تاکنون در نزدیکترین فاصله از خورشید حرکت کرده کاوشگرهای هلیوس بوده اند که در دهه 1970 و در فاصله 28 میلیون مایلی از خورشید قرار گرفته اند.

مدارگرد ناسا در ابعاد یک اتومبیل معمولی بوده و به تجهیزات نقشه برداری و اندازه گیری سطوح شیمیایی مجهز خواهد بود. پوششی به وسعت 2 متر از این مدارگرد در برابر حرارت بیش از 600 درجه سانتی گراد و ذرات و تشعشعات مخرب محافظت می کند. با محاسبه گرانش زمین، ماه و ونوس و پس از پرتاب مدارگرد به مسیر درست، 3.5 سال زمان برای رسیدن به ارتفاع مورد نظر صرف خواهد شد. مدارگرد خورشیدی ناسا با هزینه ای برابر 750 میلیون دلار در سال 2015 ماموریت خود را آغاز خواهد کرد و پس از گذشت 7 سال ماموریت خود را به پایان خواهد رساند.

بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان امیدوارند دو مدارگرد بتوانند به صورت همزمان به مطالعه خورشید پرداخته و پرده از رازهای خورشیدی که برای سالها ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است بردارند. دلیل گرمای بیشتر لایه خارجی اتمسفر خورشید نسبت به لایه داخلی آن، چگونگی وزش بادهای خورشیدی، دلیل ایجاد فورانهای لایه کورونا، امکان پیش بینی فعالیتهای خورشیدی و پدیده های در حال وقوع در مناطق غیرفعال خورشیدی از جمله سوالات بی پاسخی هستند که دانشمندان در تلاش برای کشف آنها به سر می برند.