طالبانی شهادت زوار ایرانی در عراق را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر جلال طالبانی از بغداد، رئیس جمهوری عراق دراین پیام تسلیت گفت : با نهایت تاسف و تاثر خبر شهادت شماری از زوار ایرانی را به هنگام زیارت از عتبات مقدسه عالیات در کاظمین در پی وقوع یک حادثه تروریستی که بیگناهان را هدف قرار داده بود، دریافت کردیم.

جلال طالبانی تصریح کرد : چنین جنایت زشت و قبیحی بیانگر آن است که تروریست ها، تکفیری ها و گروه های جنایتکار و حامیان آنها با انجام چنین جنایت هایی همگان را هدف قرار می دهند و ارزش های بشری و انسانی را خوار و حقیر می شمارند.

رئیس جمهوری عراق درادامه گفت : این جنایت ها تنها اصرار ما را در پیمودن راهی که ملتمان برگزیده یعنی همان راه آزادی، دموکراسی و صلح می افزاید. همچنان که وقوع چنین جنایت هایی می طلبد که دو کشور تلاش های مشترکی برای ایستادگی در برابر گروه های ظالم و تروریست به کار گیرند.

وی در پایان اظهار داشت : من به شخص شما ( احمدی نژاد ) ، دولت و ملت ایران و همچنین خانواده های قربانیان وقوع این حوادث را تسلیت عرض می نمایم و از خداوند منان طلب دارم که روح آنان را قرین نعمت های واسعه خود بگرداند و به خانوادهایشان نیز صبر و بردباری عطا کند و برای مجروحان هم آرزوی شفای عاجل را دارم.